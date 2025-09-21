बना रहता है घुटने और कमर में दर्द... महीनेभर दूध में भिगोकर खाएं ये 1 चीज, सब होगा छूमंतर!
Saumya Tripathi
Sep 21, 2025
बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ती उम्र के साथ हाथ-पैर, घुटने और कमर दर्द की समस्या होने लगती है.
शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां खोखली होने लगती है जिससे लगातार दर्द बढ़ता रहता है.
वहीं, शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए कई सारे सप्लीमेंट्स और दवाईयों का सहारा लेते हैं.
इसके अलावा, डेयरी प्रोड्क्ट- दूध, दही और पनीर में कैल्शियम के अच्छे सोर्स माने जाते हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि मखाने की खीर कैल्शियम का बेस्ट सोर्स हैं जो कि जोड़ों-घुटने के दर्द से राहत दिला सकती है.
मखाने की खीर तैयार करने के लिए पहले दूध में मखाने उबाल लें फिर उसमें स्वादानुसार चीनी, इलायची और ड्राई फ्रूट्स डालकर पकाएं.
जब यह सही से पक जाए तो इसे 1 कटोरी में निकाल कर ठंडा करें.
यदि आप हर रोज 1 कटोरी मखाने की खीर खाते हैं तो इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर में खून की कमी भी दूर होगी.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.