भुना vs भिगोया! सर्दियों में कौन से चने होते हैं सबसे ज्यादा ताकतवर और फायदेमंद?
Lalit Kishor
Nov 17, 2025
भुने चने के फायदे
बॉडी के लिए भुने चने काफी फायदेमंद और असरदार माने जाते हैं. ये कई ताकतवर न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं.
भीगे हुए चने के फायदे
सेहत के लिए भीगे हुए चने काफी फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनमें कई बेहतरीन की उपस्थिति होती है.
भुने चने ज्यादा फायदेमंद
सर्दियों में भीगे हुए चनों के मुकाबले भुने हुए चने अधिक फायदेमंद माने जाते हैं.
डायबिटीज में फायदेमंद
लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के चलते भुने हुए चने डायबिटीज में फायदेमंद होते हैं. इनसे ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकता है.
इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद
भुने हुए चने में मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B6 जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी हैं.
दिल के लिए फायदेमंद
भुने चने हेल्दी फैट्स से भरपूर होने के चलते हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे माने जाते हैं.
हड्डियों के लिए फायदेमंद
भुना चना में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हड्डियों की मजबूती के लिए भी काफी फायदेमंद और असरदार माने जाते हैं.
डाइजेशन के लिए फायदेमंद
भुने चने में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो डाइजेशन को दुरुस्त करता है.
