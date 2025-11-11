भीगे बादाम vs भीगी किशमिश! बॉडी के लिए कौन सा ड्राई फ्रूट है सबसे ज्यादा फायदेमंद और ताकतवर?
Lalit Kishor
Nov 11, 2025
भीगे ड्राई फ्रूट्स
बॉडी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगोकर खाना काफी बेनिफिशियल और कारगर माना जाता है.
भीगे बादाम फायदेमंद
स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स में भीगे बादाम को भी प्रमुख माना जाता है.
भीगी किशमिश फायदेमंद
रोजाना भीगी किशमिश खाने से कई हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं.
भीगे बादाम vs भीगी किशमिश
बॉडी के लिए भीगे बादाम और भीगी किशमिश काफी फायदेमंद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में कौन अधिक फायदेमंद है?
भीगी किशमिश ज्यादा फायदेमंद
बॉडी के लिए भीगे बादाम के मुकाबले भीगी किशमिश ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है.
डायबिटीज में फायदेमंद
भीगी हुई किशमिश को कुछ हद तक डायबिटीज जैसी समस्या में भी फायदेमंद माना जा सकता है.
दिल के लिए फायदेमंद
भीगी हुई किशमिश में पोटेशियम की मौजूदगी होने के चलते इसे हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.
डाइजेशन के लिए फायदेमंद
भीगी हुई किशमिश में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो डाइजेशन को मजबूत करने में मददगार माने जाते हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया, यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़े तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.