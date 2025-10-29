मीट से भी 50 गुना ज्यादा फायदेमंद है ये सब्जी, मिलेगा भर-भरकर प्रोटीन!

Ritika
Oct 29, 2025

सब्जी का सेवन आपको रोजाना करना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.

आज आपको उस सब्जी के बारे में बताते हैं, जो मीट से भी 50 गुना ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है.

आपको बता दें इस सब्जी का नाम कंटोला है, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है.

इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, आयरन पाया जाता है.

कंटोला सब्जी डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभदायक साबित होती है.

पाचन से जुड़ी समस्या से भी ये कंटोला सब्जी मददगार होती है.

आपके वजन को कंट्रोल में रखने के लिए आपको इस सब्जी को खाना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

