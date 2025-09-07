उबालकर खाना शुरू करें ये 1 सस्ता अनाज, महीनेभर में पिघलने लगेगी शरीर में जमा जिद्दी चर्बी!
Saumya Tripathi
Sep 07, 2025
बदलती लाइफस्टाइल और खराब खानपान की वजह से सेहत से जुड़ी कई सारी दिक्कते होने लगती हैं, जिसमें मोटापा होना सबसे आम बात है.
मोटापे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज और योगा का सहारा लेते हैं.
अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो डाइट में क्विनोआ शामिल करना फायदेमंद हो सकता है, जो वेट लॉस के साथ-साथ सेहत में कई सुधार करता है.
डाइटिशियन बताते हैं कि, यदि आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो डाइट में क्विनोआ को जरूर शामिल करें.
इसमें फाइबर, प्रोटीन और मिनरल्स मौजूद होता है जो कि मेटाबॉल्जिम को बूस्ट करके तेजी से फैट बर्निंग करता है जिससे भूख कंट्रोल में रहती है.
क्विनोआ में प्रोटीन, फाइबर, फोलेट, विटामिन ई, सी और आयरन भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है.
इसमें मौजूद फाइबर आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखेगा और अनहेल्दी क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा.
क्विनोआ का सेवन करने से डाइजेशन से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलती है और कब्ज की समस्या भी दूर होती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.