सुबह खाली पेट चबाना शुरू कर दें ये सूखा मेवा, 2x की रफ्तार से दौड़ेगा दिमाग!
Saumya Tripathi
Sep 27, 2025
अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक बेहतरीन स्रोत हैं. जो कि सेहत के लिए काफी अच्छा होता है.
अखरोट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं.
अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अखरोट को सीधे तौर पर खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं भीगे हुए अखरोट शरीर को दोगुना फायदे देते हैं.
अखरोट को ब्रेन फूड कहा जाता है. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड ब्रेन फंक्शन के लिए काफी अच्छे होते हैं.
भीगे हुए अखरोट खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद मिलती है. साथ ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है.
अखरोट में हेल्दी फैट्स, फाइबर और प्रोटीन होता है. जिसके सेवन करने से शरीर को एनर्जी मिलती है और वेट लॉस तेजी से होता है.
कैल्शियम, प्रोटीन से भरपूर अखरोट हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में काफी मददगार होते हैं.
जिन लोगों का ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता है. उन्हें नियमित रूप से भीगे अखरोट का सेवन करना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.