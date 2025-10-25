सुबह नाश्ते में खाना शुरू कर दें मुट्ठीभर भुने चने, शरीर में दिखेंगे चमत्कारी बदलाव
Saumya Tripathi
Oct 25, 2025
भुने चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, नमी, विटामिन्स और आयरन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना 25 से 50 ग्राम चनों का सेवन करना चाहिए.
अगर आप हर रोज नाश्ते में या फिर दोपहर के खाने से पहले 25 ग्राम भुने चने खाते हैं तो इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से शरीर काफी सारी बीमारियों दूर रहता है, साथ ही, इससे मौसम बदलने पर होने वाली शारीरिक परेशानियां नहीं होती.
वजन कम करने के लिए आप भुने चने का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है.
हर रोज भुने चने खाने से मोटापा कम होता है. इसका सेवन करने से शरीर में फैट इकट्ठा नहीं हो पाता है.
भुने चने का सेवन करने से पेशाब से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है.
अगर आपको बार-बार पेशाब आने या पेशाब में जलन होने की समस्या है तो हर रोज गुड़ के साथ चने का सेवन कर सकते हैं.
अगर आप कब्ज की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भुने चने खा सकते हैं. इससे डाइजेशन बेहतर रहता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.