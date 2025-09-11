सुबह खाली पेट खाना शुरू करें मुट्ठीभर भीगे पिस्ता, शरीर बनेगा लोहे-सा मजबूत
Saumya Tripathi
Sep 11, 2025
ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज्यादा ताकतवर और फायदेमंद पिस्ता है. जो सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है.
पिस्ता में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज, तांबा, आयरन जैसे काफी पोषक तत्व पाए जाते हैं.
अगर आप सुबह खाली पेट भीगा पिस्ता खाते हैं तो शरीर में कई सारे फायदेमंद हो सकता है.
भीगे हुए पिस्ता में एंजाइम इनहिबिटर्स बढ़ जाते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं.
दिल से जुड़ी कई सारी बीमारियां पिस्ता खाने से दूर रहती हैं. इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता हैं.
पिस्ता में अच्छी मात्रा कैल्शियम पाया जाता है. इसे भिगोकर खाने से हड्डियां मजबूत होंगी.
भीगा हुआ पिस्ता पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और यह फाइबर का अच्छा सोर्स है. जो कि वेट लॉस में फायदेमंद होता है.
डायबिटीज के मरीजों के लिए भीगा हुआ पिस्ता खा सकते हैं, इसे खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.