सुबह खाली पेट शहद के साथ खाना शुरू कर दें ये 1 सफेद चीज, इतनी सारी दिक्कतों से मिलेगा झट से छुटकारा!
Saumya Tripathi
Oct 25, 2025
शहद नेचुरल मीठेपन के साथ-साथ पोषक तत्वों से भरपूर होता है. लहसुन और शहद को एकसाथ खाने से गजब के फायदे मिलते हैं.
लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो इंफेक्शन से लड़ने में मददगार होते हैं. लहसुन का सेवन लोग अलग-अलग तरीके से करते हैं.
अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो लहुसन और शहद की जोड़ी आपकी मदद कर सकती है.
बढ़ते हुए वजन को कम करने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट लहसुन और शहद का सेवन करें.
लहसुन और शहद की जोड़ी मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं. साथ ही यह मोटापा कम करने में आपकी मदद करता है.
लहसुन और शहद को एक चम्मच हर रोज खाली पेट खाएं. साथ ही आप इसे गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं.
लहसुन और शहद का सेवन आपकी दिल की सेहत के लिए भी काफी अच्छा होता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.