डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं ये ड्राई फ्रूट, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में होगा मददगार
Lalit Kishor
Nov 06, 2025
खुबानी खाने के फायदे
हेल्थ के लिए फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स में खुबानी का नाम भी शामिल है. इसमें कई बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स हैं.
कब्ज में फायदेमंद खुबानी
खुबानी को कब्ज में फायदेमंद और असरदार ड्राई फ्रूट माना जाता है. इसमें कई अच्छे पोषक तत्व मौजूद होते हैं.
सूखी खुबानी दिल के लिए फायदेमंद
हार्ट हेल्थ के लिए भी सूखी खुबानी फायदेमंद ड्राई फ्रूट हो सकता है. इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.
सूखी खुबानी डायबिटीज में फायदेमंद
डायबिटीज जैसी समस्या में भी कुछ हद तक ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए सूखी खुबानी फायदेमंद हो सकता है.
सूखी खुबानी आंखों के लिए फायदेमंद
आंखों की रोशनी के लिए भी यह ड्राई फ्रूट अच्छा माना जाता है. इसमें जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं.
बीपी कंट्रोल करने में फायदेमंद सूखी खुबानी
सूखी खुबानी में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मददगार हो सकते हैं.
डाइजेशन के लिए फायदेमंद सूखी खुबानी
सूखी खुबानी में फाइबर की मौजूदगी होने के चलते इसे डाइजेशन सही करने के लिए अच्छा माना जा सकता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें, तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.