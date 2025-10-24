ठंड आने से पहले इन तरीकों से करें तुलसी के पौधे की देखभाल, वरना दिसंबर-जनवरी में झड़ जाएगा

Saumya Tripathi
Oct 24, 2025

सर्दी के मौसम और ठंडी हवाओं की वजह से तुलसी का पौधा सूखने लगता है.

ध्यान रखें कि दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने तक तुलसी के पौधे को ज्यादा पानी और खाद न डालें.

अगर आप तुलसी के पौधे में अधिक पानी और फर्टिलाइजर डालते हैं तो इससे पौधे की जड़ें गलने लगती हैं.

ठंड ज्यादा होने की वजह से तुलसी के पौधे को एकदम खुली जगह में न रखें.

रात के समय इसे मोटे कपड़े से ढककर रखें और दिन में तुलसी के पौधे को धूप दिखाएं.

तुलसी के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी को पूरी तरह से सूखने के बाद ही पानी डालें.

पौधे पर मंजरी निकल रही है तो उसे काट दें और सर्दियों में हफ्ते में 1 बार पौधे की गुड़ाई करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

