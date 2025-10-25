लिवर में चिपकी गंदगी को एक झटके में साफ करेगी ये 2 चीजें, हफ्तेभर में चमक जाएगा शरीर
Saumya Tripathi
Oct 25, 2025
शरीर को फिट और हेल्दी रखने के लिए अंदरुनी अंगों का हेल्दी रखना बेहद जरूरी होता है.
लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है. लिवर के स्वस्थ्य रहने से डाइजेशन सही से होता है.
लेकिन खराब खान-पान की वजह से लिवर में गंदगी जमा होने लगती हैं, जिसकी वजह से शरीर में बीमारियां बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है.
हालांकि आप लिवर का नेचुरल तरीके से फिट रखने के लिए हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं.
गाजर और चुकंदर का जूस लिवर को हेल्दी रखने के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.
गाजर और चुकंदर के रस में एंथोसायनिन, कैरोटीनॉयड, विटामिन सी, शर्करा, एंटीऑक्सिडेंट, बीटानिन और फिनोल जैसे बायोएक्टिव तत्व मौजूद होते हैं.
गाजर में अच्छी मात्रा में बीटा-कैरोटीन पाया जाता है जो कि शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है.
इस जूस के सेवन से बॉडी से टॉक्सिन चीजों को ब्रेकडाउन करने में मदद मिलती है. जिससे लिवर बेहतर तरीके से काम कर पाता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.