लौकी से दूरी बनाकर रहने में ही है इन 5 लोगों को फायदा, वरना भारी पड़ेंगे नुकसान!
Saumya Tripathi
Sep 18, 2025
अगर आप सोच रहे हैं कि लौकी दुनिया की सबसे सेहतमंद सब्जियों में से एक है तो यह सही नहीं है.
जी हां, कुछ लोगों के लिए लौकी का सेवन करना सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.
तो चलिए जानते हैं कि किन लोगों को लौकी खाने से पहले से दो बार सोचना चाहिए.
अगर आपका ब्लड प्रेशर अक्सर कम रहता है, तो लौकी से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है. लौकी में ऐसे गुण होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं.
जिन लोगों को अक्सर गैस, पेट फूलना या अपच की शिकायत रहती है तो उन्हें सोच-समझकर लौकी खानी चाहिए.
क्योंकि लौकी में फाइबर और पानी अधिक होता है जो पाचन तंत्र को धीमा कर सकती है.
लौकी में पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे किडनी के लिए फिल्टर करना मुश्किल हो सकता है इसलिए जिन्हें किडनी से जुड़ी समस्या हो वो लौकी से परहेज करें.
विशेषज्ञों का मानना है कि लौकी में मौजूद कुछ टॉक्सिन गर्भ में पल रहे शिशु के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.
इसलिए गर्भवती महिलाओं को लौकी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.