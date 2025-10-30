खून बनाने की मशीन कहलाती हैं ये 5 चीजें, शरीर बनेगा एकदम शक्तिशाली
Oct 30, 2025
शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता हैं.
हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भूख न लगाना, चक्कर आने जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं.
ऐसे में अगर आप हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो डाइट में इन चीजों का सेवन कर सकते हैं.
शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा आप पालक और कद्दू भी खा सकते हैं, इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है.
शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डेयरी उत्पादन का सेवन कर सकते हैं. इसमें मौजूद विटामिन बी-12 हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है.
शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए के लिए हरे अंगूर का सेवन किया जा सकता है.
नारियल शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए नारियल एक अच्छा ऑप्शन है.
एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए आप हर रोज एक सेब खाएं. इसमें मौजूद विटामिन खून की कमी को पूरा करते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.