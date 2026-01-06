केवल सजाने के नहीं, खाने के भी काम आते हैं ये 7 फूल; भारतीय रसोई में है इसकी खास जगह
Reetika Singh
Jan 06, 2026
केले के फूल
भारत के दक्षिण हिस्से में केले के फूल का खूब इस्तेमाल होता है. इसके फूल की सब्जी या दाल में इसका तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
कद्दू के फूल
कद्दू के फूल को बेसन में लपेटकर क्रिस्पी पकौड़े या सब्जी बनाई जाती है. ये बेहद टेस्टी होता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है.
मोरिंगा के फूल
बदलते मौसम में मोरिंगा के फूल इम्युनिटी बड़ाने में मददगार हैं. इसकी सब्जी, नारियल के साथ ग्रेवी या दाल में इसे डालने से स्वाद बढ़ जाता है.
कचनार के फूल
उत्तर भारत में कचनार की कलियों और फूलों का इस्तेमाल खाने में होता है. इनसी सब्जी व अचार खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है.
कमल के फूल
कमल के पंखुड़ियों का इस्तेमाल चाय, शरबत और सजावटी व्यंजनों के लिए किया जाता है. ये मानसिक शांति के साथ-साथ शीतलता देने हैं.
गुलाब की पंखुड़ियां
गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल गुलकंद, मिठाइयों, शरबत और बिरयानी में किया जाता है. यह खुशबू बढ़ाने हैं और डाइजेशन को भी दुरुस्त बनाते हैं.
गुलमोहर के फूल
कुछ क्षेत्रों में इन लाल फूलों का इस्तेमाल चटनी या सजावटी व्यंजनों के लिए किया जाता है. ये आपकी थाली को अलग रंग देता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.