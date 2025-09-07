प्रोटीन के मामले में अंडे से ज्यादा पावरफुल हैं ये फलियां, शरीर बनेगा लोहे-सा मजबूत!
Saumya Tripathi
Sep 07, 2025
अंडे प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. जिससे शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है.
लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए अंडों खाना मुमकिन नहीं होता.
तो चलिए आपको बताते हैं कुछ फलियों के बारे में जिनमें अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन मौजूद होता है.
अंडे में करीब 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है लेकिन इन फलियों में उससे ज्यादा प्रोटीन और साथ ही इनमें फाइबर, विटामिन्स और दिल को हेल्दी रखने वाले तत्व मौजूद होते हैं.
आधी कप पकी हुई सोयाबीन में करीब 16.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है.
दालें भी प्रोटीन का बेस्ट सोर्स मानी जाती है, आधे कप दाल में करीब 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है.
आधा कप राजमे में 7.5 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है. यह फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अच्छा सोर्स माना जाता है.
आधे कप ब्लैक बीन्स में भी 7.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. जो कि सेहत के लिए काफी फायदेमंद है.
लीमा बीन्स में 7 ग्राम प्रोटीन होता है वहीं, इसके सेवन से डाइजेशन में सुधार होता है.
छोले भी प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, इनमें 7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.