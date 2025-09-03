शरीर में जमे यूरिक एसिड को घसीट कर बाहर करेंगी ये ड्रिंक्स, जल्द मिल सकता है आराम
Sep 03, 2025
शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से कई तरह की समस्याएं जैसे- जोड़ों में दर्द, हाई बीपी, किडनी में स्टोन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ने लगता है.
ऐसे में यूरिक एसिड से छुटकारा पाने के लिए घर पर बनी कुछ खास ड्रिंक्स का सेवन करना फायदेमंद साबित हो सकता है, जानते हैं....
रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन और सौंफ डालकर भिगो दें और अगली सुबह इसे उबालकर खाली पेट पिएं.
अजवाइन और सौंफ का पानी पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और डाइजेशन को बेहतर रखने में मदद मिलती है.
तुलसी की पत्तियों में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करता है. 1 गिलास पानी में करीब 10-15 तुलसी की पत्तियां डालकर उबालकर पिएं.
रोजाना सुबह खाली पेट तुलसी की चाय पीने से शरीर में जमा यूरिक एसिड को बाहर निकलने में मदद मिलती है. इसमें आप शहद और अदरक मिला सकते हैं.
हर सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से न केवल इम्यूनिटी बेहतर होती है बल्कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता और यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिलती है.
अगर आप नींबू-पानी में पुदीने का रस मिलाकर पीते हैं तो इससे भी यूरिक एसिड कम करने में और पाचन दुरुस्त होता और टॉक्सिन्स को निकालने में मदद मिलती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है.हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.