हाई BP का होगा कंट्रोल, बीपी मरीज खा लें ये फल

Nov 21, 2025

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है.

आजकल अधिकतर लोग हाई बीपी की समस्या से परेशान हैं.

लंबे समय तक हाई बीपी से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है. दवाई के साथ-साथ डाइट की मदद से हाई बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है.

सेब

हाई ब्लड प्रेशर मरीज को रोजाना 2 सेब का सेवन करना चाहिए. सेब में फाइबर, विटामिन्स, एंटी ऑक्सीडेंट समेत कई गुण मौजूद है जो कि बीपी को कंट्रोल करने में मददगार हो सकते हैं.

जामुन

हाई बीपी के मरीज को जामुन का सेवन जरूर करना चाहिए. जामुन का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है. हाई बीपी के मरीज को रोजाना 1 जामुन का सेवन करना चाहिए.

पपीता

हाई ब्लड प्रेशर के मरीज पपीता का सेवन कर सकते हैं. रोजाना खाली पेट पपीता का सेवन करने से ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे कंट्रोल होने लगता है. पपीता काफी हल्का होता है जिसे पचाना आसान होता है.

केला

केले में पोटैशियम और सोडियम पाया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है. रोजाना केला का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का रिस्क कम हो सकता है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

