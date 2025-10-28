आप भी स्किन पर लगा रहे हैं बार-बार बॉडी लोशन? हो सकती हैं ये समस्याएं
Saumya Tripathi
Oct 28, 2025
ठंड के मौसम में बेजान स्किन से बचने के लिए लोग बॉडी लोशन का इस्तेमाल करते हैं.
लेकिन क्या आपको मालूम है कि लगातार बॉडी लोशन का इस्तेमाल करने से शरीर में कुछ समस्याएं हो सकती हैं.
हर बॉडी लोशन में तैलीय तत्व पाए जाते हैं जो चेहरे के नाजुक रोम छिद्रों को बंद कर सकते हैं. जिससे ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और पिंपल्स जैसी समस्या हो सकती है.
जिन लोगों की स्किन ऑयली है उन्हें ज्यादा बॉडी लोशन के इस्तेमाल से बचना चाहिए वरना आपको अत्यधिक तेल महसूस हो सकता है.
सर्दियों में स्किन सेंसिटिव हो जाती है. ऐसे में ज्यादा बॉडी लोशन के इस्तेमाल से बचना चाहिए वरना एलर्जी हो सकती है.
बॉडी लोशन में पाए जाने वाले तैलीय तत्व चेहरे के रोम छिद्रों में फंस सकते हैं, जिससे मुंहासे हो सकते हैं.
बॉडी लोशन का उपयोग चेहरे पर करने से त्वचा की नमी का संतुलन बिगड़ सकता है.
ये या तो त्वचा को बहुत तैलीय बना सकता है या प्राकृतिक नमी को खत्म करके रूखापन पैदा कर सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.