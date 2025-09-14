जल्द फेल होगी किडनी, पेशाब में दिखने वाले ये लक्षण किस बात का है संकेत?
Saumya Tripathi
Sep 14, 2025
किडनी शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में मददगार होत है लेकिन जब किडनियों के फंक्शनिंग धीरे-धीरे कम होने लगती है तो शरीर में कुछ संकेत नजर आते हैं.
जिन्हें लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और आगे जाकर उन्हें कई गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
एक्सपर्ट बताते हैं कि किडनी फेलियर के कुछ सामान्य लक्षण पेशाब के दौरान नजर आते हैं जिन्हें बिल्कुल इग्नोर न करें.
रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना या पेशाब की मात्रा में कमी-बढ़ोतरी एक संकेत हो सकता है.
अगर पेशाब झागदार हो या उसमें खून नजर आए, तो ये गंभीर संकेत हैं कि किडनी सही से फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है.
किडनी की खराबी से शरीर में एरिथ्रोपॉयटिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे रेड ब्लड सेल्स कम बनती हैं और थकावट होने लगती है.
किडनी सही तरीके से सोडियम और पानी को बाहर नहीं निकाल पाती, जिससे पैरों,टखनों और शरीर में सूजन होने लगती है.
किडनी जब टॉक्सिन्स बाहर निकलने में असक्षम होती है तो यह शरीर से टॉक्सिन जमा होने लगता है, जिससे जी मिचलना,उल्टी और भूख न लगने की समस्या होती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.