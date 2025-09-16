पेट में चिपकी गंदगी को एक झटके में बाहर कर देगी ये डिटॉक्स ड्रिंक, पूरा शरीर हो जाएगा चकाचक!

Saumya Tripathi
Sep 16, 2025

यदि सुबह-सवेरे पेट में जमी गंदगी साफ नहीं हो पाती है तो व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है.

वहीं अधिकतर पेट से जुड़ी दिक्कतें जंक फूड और अधिक तेल-मसाले वाले खाने की वजह से होने लगती है.

अगर आप भी सुबह पेट साफ करना चाहते हैं तो ये डिटॉक्स ड्रिंक्स पीना शुरू करें, इससे पेट में चिपकी गंदगी एक झटके में साफ हो जाएगा.

सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी पीने की आदत डालें. इससे पेट आसानी से साफ हो जाएगा.

पाचन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए सुबह बासी मुंह 1 कप जीरा पानी पिएं.

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस और काला नमक मिलाकर भी पी सकते हैं.

कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए सुबह चाय-कॉफी पीने की जगह हर्बल टी पिएं.

एप्पल विनेगर पेट साफ करने के फायदेमंद माना जाता है. सुबह के समय 1 गिलास गुनगुने पानी 1 चम्मच एप्पल विनेगर मिलाकर पी सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

