छाती में फंसे कफ को गलाकर बाहर निकाल देगी ये 1 चीज, सर्दी-जुकाम से जल्द मिलेगा आराम
Saumya Tripathi
Sep 27, 2025
ठंड आते ही लोगों को खांसी-जुकाम के साथ-साथ कफ की दिक्कत हो जाती है.
जिससे गले में तकलीफ, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या होने लगती है.
अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप इस घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं.
सर्दी-जुकाम और कफ से छुटकारा पाने के लिए आप अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक और पिपली का काढ़ा पी सकते हैं.
इसके लिए आप इन सबको एकसाथ उबालकर गाढ़ा तैयार कर लें और इससे कुल्ला करें.
लेकिन ध्यान रखें कि जब आप इस ड्रिंक से कुल्ला करें तो इसे पेट के अंदर न जाने दें.
इसे सिर्फ गले तक रखें. इससे आपके शरीर में जमा कफ खुद बा खुद बाहर आने लगेगा.
हफ्तेभर सुबह और शाम इस क्रिया को करने से आपको जल्द से जल्द खांसी-जुकाम और कफ से छुटकारा मिल सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.