आंतों में चिपकी गंदगी को एक झटके में बाहर करेगा इस बीज का पानी, हफ्तेभर में खुद महसूस करेंगे फर्क

Saumya Tripathi
Oct 29, 2025

धनिया बीज न केवल स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है.

धनिया बीज में पोटैशियम, कैल्शियम, विटामिन-के जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. जो काफी सारी बीमारियों में फायदेमंद होते हैं.

धनिया के बीजों में टेरापिननि, क्वेरसेटिन और टोकोफेरोल जैसे एंटीऑक्सिडेंट गुण पाए जाते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बेहतर रखते हैं.

ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए धनिया बीज का पानी पी सकते हैं. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है.

धनिया के बीज का पानी किडनी को डिटॉक्सीफाई करने में मदद करता है. जो कि हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है.

धनिया में विटामिन-ए, विटामिन-सी, विटामिन-ई और कैरोटीनॉयड अच्छी मात्रा मौजूद होते हैं. जो आंखों के लिए काफी अच्छा होता है.

धनिया में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों के लिए भी फायदेमंद होते हैं.

धनिया के बीजों में एंटीऑक्सिडेंट और फाइबर भी पाया जाता है. जो कि दिल की बीमारी के खतरे को कम करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

