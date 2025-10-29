नसों में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने में मददगार है ये 1 खास मसाला, पूरा शरीर हो जाएगा नीट एंड क्लीन!
Saumya Tripathi
Oct 29, 2025
हर रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाला दालचीनी पुराना और आयुर्वेदिक मसाला है.
दालचीनी का पानी पीना सेहत के लिए काफी फायेदमंद माना जाता है. इसमें मौजूद गुण कई सारी बीमारियों में लाभकारी साबित होता है.
दालचीनी का पानी पीने से बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है. जो दिल की बीमारियों को कम करता है.
इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लैमेटरी गुण होते हैं जो दिल के रोगों के जोखिम कारकों को दूर रखते हैं.
दालचीनी का पानी पीने से पाचन को बेहतर करता है. इसके सेवन से गैस, अफारा और पेट दर्द को ठीक करने में मदद मिलती है.
अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आप हर रोज दालचीनी पानी का सेवन कर सकते हैं.
कब पिएं- दालचीनी का पानी खाली पेट पीना ज्यादा फायदेमंद होता है. इसका सेवन आप सुबह उठकर कर सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.