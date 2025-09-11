लगातार बढ़ रहा है थाइराइड, तो डाइट में जरूर शामिल करें सुपरफूड्स!
Saumya Tripathi
Sep 11, 2025
थायराइड ग्रंथि हमारे चयापचय को कंट्रोल करती है लेकिन डाइट में कुछ सुधार से इसे कंट्रोल कर सकते हैं.
आयोडीन युक्त भोजन जैसे समुद्री शैवाल, डेयरी उत्पाद और अंडे थायराइड के लिए फायदेमंद होते हैं.
सेलेनियम थायराइड हार्मोन के उत्पादन में महत्वपूर्ण है. ब्राजील नट्स, सूरजमुखी के बीज में पाया जाता है.
जिंक थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होता है. मांस, दालें और बीज का अच्छे सोर्स हैं.
फाइबर युक्त आहार थायराइड समस्याओं में पाचन को बेहतर बनाता है. फल, सब्जियां और अनाज शामिल करें.
सोया उत्पादों का सेवन कंट्रोल करें. ये थायराइड हार्मोन के उपयोग परेशानी कर सकते हैं.
क्रूसिफेरस सब्जियां जैसे ब्रोकोली, केल उचित मात्रा में खाएं, वरना दिक्कत हो सकती है.
अल्कोहल और कैफीन का सेवन कम करें. ये थायराइड को प्रभावित कर सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.