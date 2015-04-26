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आलू को सड़ने से बचाएगी नई तकनीक!

पंजाब के दोआबा इलाके में किसानों के लिए आलू की बंपर फसल अक्सर उनके लिए नुकसान दायक रही है। किसानों को नुकसान से बचाने की दिशा में जालंधर स्थित केंद्रीय आलू शोध स्टेशन ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे आलू को न केवल सड़ने से बचाया जा सकेगा बल्कि इसे लंबे समय तक भंडारण करके भी रखा जा सकेगा।

Published: Apr 26, 2015, 08:00 PM IST|Updated: Apr 26, 2015, 08:00 PM IST
आलू को सड़ने से बचाएगी नई तकनीक!

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