आलू को सड़ने से बचाएगी नई तकनीक!

इस तकनीक को विकसित करने वाले सीपीआरएस की प्रधान वैज्ञानिक डा आशिव मेहता ने इस बारे में बताया, ‘आलू में लगभग 80 फीसदी पानी की मात्रा होती है। यही कारण है कि मिट्टी से निकालने के कुछ ही हफ्ते बाद यह खराब होना शुरू हो जाता है।’ महिला वैज्ञानिक ने बताया, ‘अगर हम इस पानी को आलू से निकाल दें तो इसका जीवनकाल कुछ हफ्तों से बढ़कर आठ महीने तक हो सकता है और इतने समय तक इसे भंडारण करके भी रखा जा सकता है।’ सीपीआरएस के दो अन्य सहयोगियों के साथ इस तकनीक को विकसित करने वाली डा मेहता ने कहा, ‘हमने इस तकनीक का नाम ‘डिहाइड्रेशन आफ पोटैटो’ रखा है और यह पर्यावरण अनुकूल भी है।’