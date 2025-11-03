बादाम और अखरोट का भी बाप निकला ये छोटा सा नट, खाते ही शरीर को मिलेगी चीते जैसी फुर्ती!
Lalit Kishor
Nov 03, 2025
ड्राई फ्रूट्स बेहद फायदेमंद
हेल्थ के लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत ही जरूरी हैं. रोजाना कुछ ड्राई फ्रूट्स के सेवन से बॉडी को कई हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं.
बादाम और अखरोट प्रमुख ड्राई फ्रूट्स
बॉडी के लिए बादाम और अखरोट प्रमुख ड्राई फ्रूट्स में शामिल हैं.
बादाम और अखरोट से ताकतवर टाइगर नट
हालांकि कुछ स्वास्थ्य मामलों में टाइगर नट को बादाम और अखरोट से भी अधिक ताकतवर माना जाता है.
टाइगर नट खाने के फायदे
टाइगर नट में विटामिन, मिनिरल्स, जिंक, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स होते हैं.
डाइजेशन के लिए फायदेमंद
टाइगर नट में फाइबर मौजूद होता है, जो डाइजेशन को मजबूत करने में मदद कर सकता है.
दिल के लिए फायदेमंद
टाइगर नट मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स से भरपूर होता है. ऐसे में यह दिल के लिए भी कारगर साबित हो सकता है.
डायबिटीज में फायदेमंद
टाइगर नट डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.