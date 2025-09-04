दांतों का पीलापन साफ करने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करें ये 1 चीज, हीरे जैसे चमक जाएगी बत्तीसी
Saumya Tripathi
Sep 04, 2025
अक्सर लोग केला खाने के बाद उसके छिलके को खराब समझकर फेंक देते हैं लेकिन यह दांतों का पीलापन साफ करने में फायदेमंद हो सकता है.
केले में मौजूद नैचुरल ब्लीचिंग एजेंट गुण दांतों का पीलापन साफ करने और सफेदी बढ़ाने में मददगार होते हैं.
इसके अलावा, केले के छिलके में कैल्शियम और फास्फोरस भी मौजूद होते हैं, जो दांतों को मजबूत बनाते हैं.
यदि आप केले के छिलके का रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसके फायदे आपको जल्द नजर आ सकता है...
इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले चम्मच की मदद से केले के छिलके का पल्प निकाल लें फिर एक कटोरी में नमक के साथ मिक्स कर लें.
फिर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और इस पेस्ट से दांतों को साफ करें.
इस पेस्ट का इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखें कि यह मसूड़ों में न लगे और इसे उंगुली से ही दांतों पर रगड़ें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.