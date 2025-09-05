दांतों की सड़न और मसूड़ों की सूजन से हो गए हैं परेशान, तो आज से अपनाएं ये देसी इलाज

Saumya Tripathi
Sep 05, 2025

अगर आप ओरल हेल्थ का सही से ध्यान नहीं रखते हैं तो दांतों में सड़न और मसूड़ों में सूजन की समस्या होने लगती है.

यदि आप भी ओरल हेल्थ से परेशान हैं तो इन कुछ घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं.

दांतों से जुड़ी समस्या से छुटकारा पाने के लिए गर्म पानी में नमक मिलाकर कुल्ला करें.

नमक के पानी से कुल्ला करने से दांतों की सड़न के साथ-साथ मसूड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया खत्म होते हैं.

रोजाना 1 लहसुन की कली चबाने से इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण दांत दर्द को दूर करने में असरदार होता है.

अगर मसूड़ों की सूजन से राहत नहीं मिल रही है तो हल्दी के पानी से कुल्ला करें.

बेकिंग सोडा को गर्म पानी में कुल्ला करने से इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी दांतों के दर्द में फायदेमंद साबित हो सकता है.

रात में सोने से पहले नारियल के तेल से दांतों की मसाज करने से दांत दर्द से छुटकारा मिल सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

VIEW ALL

बारिश में चाट-पकौड़ी खाकर पेट में हो रही है भयंकर जलन, तो इन टिप्स से पाएं जल्द से जल्द छुटकारा

गेहूं, रागी या क्विनोआ... किस आटे की रोटी खाने से शरीर रहेगा चकाचक?

रात के बचे हुए चावल से 5 मिनट में बनाएं सुबह का नाश्ता, अंगुलियां चाटते रह जाएंगे बच्चे-बूढ़े

फेस शेप के अनुसार पहनें नोज रिंग, बढ़ जाएगी चेहरे की खूबसूरती; देखें ट्रेंडी डिजाइन

Read Next Story