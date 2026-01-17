ब्लोटिंग से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये कमाल के घरेलू उपाय
Ritika
Jan 17, 2026
कुछ भी तला-भुना खाने से पेट में गड़बड़ होने लगती है.
अगर आप भी ब्लोटिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको कमाल के घरेलू उपाय बताते हैं.
ब्लोटिंग से छुटकारा पाने के लिए नींबू पानी का सेवन करना चाहिए.
जीरा पानी पीने से पेट की गैस और ब्लोटिंग को दूर किया जा सकता है.
अदरक का पानी भी आप ब्लोटिंग होने पर पी सकते हैं.
अजवाइन का पानी अगर आप पीते हैं, तो गैस को दूर कर सकते हैं.
ब्लोटिंग से छुटकारा पाने के लिए हींग का पानी आप पी सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.