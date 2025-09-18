होंठों के आस-पास जमे कालेपन को खत्म करने के लिए अजमाएं ये घरेलू नुस्खे!
Saumya Tripathi
Sep 18, 2025
होंठों के आस-पास के कालेपन को दूर करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकती हैं.
नींबू और शहद-
नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण होते हैं जबकि शहद स्किन को नमी देता है.
एक चम्मच नींबू के रस में आधा चम्मच शहद मिलाएं और इस मिश्रण को होंठों के आस-पास के काले हिस्से पर लगाएं और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें.
आलू का रस-
आलू में भी ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जो त्वचा के रंग को हल्का करने में मदद करते हैं.
एक छोटे आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें और रुई की मदद से इसे डार्क एरिया पर लगाएं और रात भर के लिए छोड़ दें.
बादाम का तेल- यह विटामिन E से भरपूर होता है, जो त्वचा को स्वस्थ रखता है.
उंगलियों से हल्के हाथों से मसाज करते हुए होठों के आस-पास लगाएं यह कालेपन को कम करने और रंगत निखारने में मदद करता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.