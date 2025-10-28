पिंपल्स से भर गया है चेहरा? अपनाएं ये देसी तरीका, मिल सकता है जल्द आराम
Saumya Tripathi
Oct 28, 2025
मुहासे यानी पिंपल्स या एक्ने होना एक आम समस्या है जो लगभग हर उम्र के लोगों को हो सकती है.
जिसके पीछे की वजह है गंदगी, स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजस, ऑयली स्किन, खराब लाइफस्टाइल और डाइट.
ऐसे में आप कुछ देसी नुस्खों को अपनाकर पिंपल्स की इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.
तो चलिए आपको बताते हैं कि किन देसी तरीकों से मुहासों को कम किया जा सकता है.
नीम में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण मुहासों को खत्म करने का काम करते हैं.
हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो सूजन और लालपन को कम करता है.
एलोवेरा जेल स्किन को ठंडा रखता है और चेहरे पर मौजूद दाग-धब्बे को हल्का करता है.
टमाटर के रस में लाइकोपीन होता है जो ऑयल कंट्रोल करता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.