जहरीली हवाओं को काटते हैं ये इंडोर प्लांट्स, आज ही घर पर लगाएं; प्रदूषण की होगी छुट्टी
Shruti Kaul
Nov 25, 2025
इंडोर प्लांट्स
देश के कई हिस्सों में इस समय प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है. इसका असर हमारे फेफड़ों समेत पूरी सेहत पर पड़ता है.
इंडोर प्लांट्स के फायदे
शहर की दमघोंटू हवा से बचने के लिए आप अपने घरों पर इन इंडोर प्लांट्स को रख सकते हैं. इससे आपके घर की हवा शुद्ध बनी रहेगी.
स्पाइडर प्लांट
यह प्लांट हवा से फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, और बेंजीन जैसे हानिकारक दूषित पदार्थों को निकालता है.
मनी प्लांट
मनी प्लांट को घर में लगाने से हवा शुद्ध रहती है और घर में सुख-समृद्धि भी आती है.
बांस का पौधा
बांस का पौधा घर के वातावरण को साफ़ रखता है. प्रदूषण से बचने के लिए आप इसे घर पर लगा सकते हैं.
स्नेक प्लांट
यह प्लांट घर को टोल्यूनि, जाइलीन, बेंजीन, और फार्मलाडेहाइड जैसे प्रदूषकों से दूर रखता है.
एलोवेरा
एलोवेरा का पौधा हवा को शुद्ध करता है और त्वचा के लिए भी लाभदायक है.
तुलसी
तुलसी का पौधा हवा से कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और सल्फरर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को हटाता है.
एरिका पाम
यह हवा को शुद्ध करने के साथ ही वातावरण में मौजूद जहरीली गैस को दूर करता है.
Disclaimer:
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.