दांतों का पीलापन साफ करने के लिए फिटकरी का ऐसे इस्तेमाल, ओरल हेल्थ में भी होगा सुधार
Saumya Tripathi
Sep 12, 2025
दांतों का पीलापन, बदबूदार सांस और मसूड़ों में सड़न, आज के समय में ये आम समस्याएं बन चुकी हैं.
ऐसे में आप चाहें तो ओरल हेल्थ से जुड़ी इन दिक्कतों को दूर करने के लिए नेचुरल तरीके भी आजमा सकते हैं.
तो चलिए आपको बताते हैं दांतों को साफ करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं.
इसे अच्छे से मिलाकर इस पानी से दिन में 1-2 बार कुल्ला करें.
ध्यान रखें कि इस पानी को आपको पीना नहीं है, सिर्फ कुल्ला करने के बाद थूक दें.
नियमित इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.