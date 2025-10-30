कोरियन जैसा ग्लो पाने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करें चावल, चेहरे पर दिखेगा डायमंड फेशियल जैसा ग्लो

Saumya Tripathi
Oct 30, 2025

सदियों से एशियाई देशों में स्किन केयर के लिए चावल के पानी का इस्तेमाल किया जाता रहा है.

साउथ कोरिया में स्किन की देखभाल करने के लिए चावल के पानी का खासतौर से इस्तेमाल किया जाता है.

इसके अलावा कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी चावल का यूज किया जाता है. इसे नेचुरल टोनर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है.

चावल का पानी चेहरे पर निखार लाने के साथ बढ़ती उम्र के दाग-धब्बे, झाइयां और झुर्रियां को भी छिपाते हैं.

चावल के पानी में मौजूद खनिज, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो चेहरे के लिए काफी फायदेमंद होता है.

इसमें मौजूद एमिनो एसिड त्वचा में कोलेजन की मात्रा बढ़ाता है जिससे बढ़ती उम्र का असर कम दिखता है.

चावल के पानी में विटामिन B और C होता है जो त्वचा की चमक को बनाए रखता है.

इसके लिए चावल के 2-3 कप पानी में भिगोकर छोड़ दें. फिर इसे छान लेने के बाद इसे स्प्रे बोतल में डाल लें.

फिर इसे रोज मुंह धुलने के बाद चावल के पानी में रुई डालकर पूरे फेस पर अच्छे से लगाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

