चाय में चीनी के बजाय इस्तेमाल करें ये 5 चीजें, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी चकाचक!
Saumya Tripathi
Sep 10, 2025
सुबह की शुरुआत चाय से और शाम की थकान मिटाने के लिए चाय का ऑप्शन हर किसी के पास रहता है.
जिसकी वजह से लोग भर-भरकर शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ाते रहते हैं. इससे डायबिटीज का खतरा, वजन बढ़ाना और स्किन और हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लगती है.
ऐसे में आप चाय में चीनी के बजाय इन 5 ऑप्शन को अपना सकते हैं. जिसमें आपको नेचुरल स्वीटनेस मिलेगी.
शहद-
चाय को गैस से उतारने के बाद शहद मिलाएं ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स डैमेज न हो. इसमें एंटीऑक्सीडेंट् और एंटीबैक्टीरियल गुण वेट लॉस और डाइजेशन के लिए फायदेमंद है.
गुड़-
गुड़ वाली चाय सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है. गुड़ में आयरन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.
मुलेठी-
मुलेठी में नेचुरल मिठास होती है. इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में लंबे समय से किया जा रहा है. यह खांसी-जुकाम से राहत दिलाने में मददगार होता है.
खजूर का सिरप-
खजूर का सिरप काफी गाढ़ा और मीठा होता है, इसलिए इसे कम मात्रा में डालें. इसमें मौजूद फाइबर और मिनरल्स एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं.
किशमिश और छुआरा-
किशमिश और छुआरा को दूध में उबालकर चाय बना सकते हैं. यह तरीका आपकी चाय को भी पोषण देगा.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.