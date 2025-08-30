पार्लर का झंझट छोड़िए... घर पर ही इन तरीकों से हटाएं कमर और पेट के बाल!
Saumya Tripathi
Aug 30, 2025
अगर आपके पेट और कमर पर बहुत ज्यादा बाल आते हैं और महीने में दो से तीन बार पार्लर जाना पड़ता है तो ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं.
अगर आपको कमर और पेट के बालों को हटाना है तो आप शहद, चीनी और नींबू के रस का वैक्स घर पर बनाकर लगाएं.
फिर इस कमर और पेट पर लगाएं और सूखने के बाद यह बालों के साथ साफ हो सकता है.
कमर और पेट के बालों को हटाने है तो कच्चे केले और हल्दी का पेस्ट बनाकर लगाएं और सूखने दें.
15 से 20 मिनट जब यह पेस्ट सूख जाएं तो इसे रगड़कर साफ करें, ऐसा करने से कमर और पेट के बाल कम हो सकते हैं.
सरसों का तेल, बेसन और हल्दी का पेस्ट बनाकर कमर और पेट पर लगाएं फिर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें.
इसके अलावा, पेट और कमर के बालों को साफ करने के लिए कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर लगाएं और सूखने दें.
इन घरेलू वैक्स अच्छे से सूख जाने के लिए रगड़कर ही साफ करें और इनका रेगुलर इस्तेमाल करने से बालों की ग्रोथ कम हो सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.