चेहरे पर सिल्वर ग्लो पाने के लिए लगाएं किचन में रखी ये चीजें
Ritika
Feb 08, 2026
स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आजकल की लड़कियां चेहरे पर कई सारी चीजों को लगाती हैं.
अगर आप चेहरे पर सिल्वर ग्लो पाने चाहती हैं, तो आपको कुछ चीजों के बारे में बताते हैं.
चेहरे पर सिल्वर ग्लो पाने के लिए एलोवेरा जेल को आपको रोजाना लगाना चाहिए.
चावल के पानी का इस्तेमाल आपको मुंह में टोनर के रूप में करना चाहिए.
आपको अपने चेहरे पर रोजाना नारियल तेल को लगाना सोना चाहिए.
बेसन, दही, हल्दी के पेस्ट को आपको चेहरे पर लगाना चाहिए.
टमाटर भी आपके चेहरे के लिए फायदेमंद साबित होता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.