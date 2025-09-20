फटी एड़ियों की वजह से चलना हो भी गया मुश्किल, तो इस्तेमाल करें ये देसी नुस्खा!
Saumya Tripathi
Sep 20, 2025
मॉनसून के मौसम में स्किन का ध्यान रखना जरूरी है. ड्राई होने की वजह से फटी एड़ियों की समस्या होने लगती है.
फटी एड़ियां देखने में खराब लगती हैं और साथ ही इनमें दर्द भी होता है. कभी-कभी तो चलना भी मुश्किल हो जाता है.
अगर आप भी फटी एड़ियों की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह असरदार देसी नुस्खा अपना सकते हैं.
क्या चाहिए- 1 पका हुआ केला, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच शहद.
इसे तैयार करने के लिए केले को काटकर मिक्सर में पीस लें लेकिन इसमें पानी बिल्कुल न मिलाएं.
फिर इसे बाउल में निकालकर 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर अच्छे-से फेंट लें.
इसके बाद इसमें 1 चम्मच शहद डालकर मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दें.
फिर पैरों और एड़ियों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर इस पैक को लगाएं.
इसे आधे घंटे के लिए फटी हुई एड़ियों पर लगाकर रखें, फिर पैरों को साफ करके मॉइश्चराइजर लगा लें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.