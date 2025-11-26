विटामिन B12 के तगड़े सोर्स हैं ये खास ड्राई फ्रूट्स, शरीर में आ जाएगी चीते जैसी फुर्ती!
Lalit Kishor
Nov 26, 2025
विटामिन B12 जरूरी
हेल्दी रहने के लिए बॉडी को कई न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. विटामिन बी12 भी सेहत के लिए काफी जरूरी है.
विटामिन B12 के लिए ड्राई फ्रूट्स
ऐसे में आप बॉडी में विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए कुछ खास और फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स का
सूखी खुबानी फायदेमंद
विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए आप सूखी खुबानी का सेवन भी कर सकते हैं.
अंजीर फायदेमंद
विटामिन बी12 के लिए अंजीर भी काफी फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स की लिस्ट में आता है.
किशमिश फायदेमंद
किशमिश को भी विटामिन बी12 के लिए अच्छा और असरदार ड्राई फ्रूट माना जाता है.
खजूर फायदेमंद
विटामिन बी12 के लिए आप खजूर का भी सेवन कर सकते हैं. यह भी फायदेमंद ड्राई फ्रूट है.
सूखा आलूबुखारा
सेहत के लिए सूखा आलूबुखारा भी काफी बेनिफिशियल है. यह बॉडी में विटामिन बी12 की कमी पूरी करने में कुछ हद तक मदद कर सकता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.