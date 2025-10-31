Vitamin B-12: महंगे इंजेक्शन की जरूरत नहीं! आयुर्वेद में छिपा 'रामबाण' उपाय
Shwetank Ratnamber
Oct 31, 2025
विटामिन B₁₂
शरीर के लिए बेहद जरूरी है. खून बनाने, दिमाग की तंत्रिकाओं को मेनटेन रखने मस्तिष्क की कार्यक्षमता बनाए रखने में मददगार होता है.
आयुर्वेद का सहारा
शाकाहारी लोगों में विटामिन बी12 की कमी होना आम बात है. इसकी पूर्ति करने के लिए आपको बहुत महंगे इंजेक्शन या टेबलेट लेने में कोई परेशानी हो तो घबराइने की जरूरत नहीं अपने आयुर्वेद में इसका सस्ता और रामबाण उपाय मौजूद है.
सबसे जरूरी एनर्जी!
बी-12 को आयुर्वेद में मज्जावर्धक तत्व कहा गया है. ये एनर्जी बरकरार रखता है. B-12 की कमी से शरीर में थकान, कमजोरी, याददाश्त की कमी और मूड स्विंग्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं. स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं. सुबह धूप में 10 मिनट बैठें. चाय-कॉफी छोड़ें. नियमित योग-प्राणायाम और पूरी नींद लें और स्व्स्थ्य रहें.
'कमी के कारण'
शाकाहारी भोजन में इसकी कमी, पाचन तंत्र की कमजोरी, अत्यधिक चाय या कॉफी या लंबे समय तक कुछ दवाइयों का सेवन करना. वहीं आंतों में बैक्टीरिया का असंतुलन और नींद की कमी भी बी-12 के अवशोषण में रुकावट डाल सकती है. अलसी को ट्राई करना चाहिए. पाचन अग्नि को मजबूत करिए ताकि बी12 का सही अवशोषण हो. इसके लिए त्रिफला या हिंगवाष्टक चूर्ण लाभकारी है.
नॉनवेज नहीं खा सकते कोई बात नहीं
आयुर्वेद में बी12 की कमी को मज्जा धातु की कमी से जोड़ा गया है, जो शरीर की तंत्रिका शक्ति और मानसिक स्थिरता का आधार है. आयुर्वेदिक दृष्टि से, आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, शतावरी और ओमेगा-3 से भरपूर बीज जैसे तिल, सूरजमुखी आदि का सेवन बी12 की कमी को पूरा करने में मदद करता है.
ऐसे करें पूर्ति
इसके अलावा, दूध, घी और मूंग दाल जैसे पोषक तत्व शरीर को सही संतुलन प्रदान करते हैं. आधुनिक चिकित्सा में, डॉक्टर द्वारा सुझाए गए मिथाइलकोबालामिन सप्लीमेंट्स या बी12 इंजेक्शन्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ इनका संयोजन और भी प्रभावी साबित हो सकता है.
आपको लगे कि इसकी कमी है, तो आयुर्वेदिक उपायों के साथ डॉक्टर से भी सलाह लें.