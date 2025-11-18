काजू और पिस्ता से भी ताकतवर निकला ये ड्राई फ्रूट, हार्ट पेशेंट्स के लिए बेहद फायदेमंद
Lalit Kishor
Nov 18, 2025
ड्राई फ्रूट्स बेहद फायदेमंद
बॉडी के लिए ड्राई फ्रूट्स का सेवन सर्दियों में फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इनमें अच्छे पोषक तत्व होते हैं.
काजू और पिस्ता फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स
हेल्थ के लिए काजू और पिस्ता फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स में से एक माने जाते हैं.
अखरोट है काजू और पिस्ता से ज्यादा ताकतवर
हालंकि फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स में काजू और पिस्ता से भी ज्यादा ताकतवर अखरोट को माना गया है.
अखरोट दिल के लिए रामबाण
अखरोट में ओमेगा-3 होता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है.
अखरोट ब्रेन के लिए वरदान
दिमाग के लिए भी अखरोट काफी फायदेमंद और है कारगर माना जाता है.
वजन कम करने में मददगार
अखरोट का हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर के चलते वजन कम करने के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.
मजबूत होगा डाइजेशन
अखरोट में फाइबर सहित अन्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो डाइजेशन मजबूत करने में मददगार होते हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.