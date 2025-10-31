सेब और केले से ज्यादा फायदेमंद और ताकतवर है सर्दियों में मिलने वाला ये फल, थायराइड और कब्ज में बेहद कारगर
Lalit Kishor
Oct 31, 2025
सेब और केला फायदेमंद
हम सब जानते हैं कि सेब और केला सेहत के लिए कितने फायदेमंद हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं.
सिंघाड़ा है ज्यादा फायदेमंद
लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में मिलने वाला सिंघाड़ा (Water Chestnut) कुछ मामलों में सेब और केले से भी ज्यादा फायदेमंद और ताकतवर होता है.
न्यूट्रिएंट्स का पावरहाउस
सिंघाड़े में विटामिन-सी, प्रोटीन, मैंगनीज और थायमाइन जैसे ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इसे सेहत का असली पावरहाउस बनाते हैं.
थायराइड में है बहुत कारगर
सिंघाड़ा मैंगनीज से भरपूर होता है, इसलिए यह थायराइड (Thyroid) के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है. इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.
कब्ज से राहत के लिए फायदेमंद
अगर आपको कब्ज की समस्या है तो सिंघाड़ा आपके लिए बहुत काम की चीज है. इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स पेट को साफ रखने में और कब्ज दूर करने में बहुत कारगर साबित होते हैं.
पानी की कमी पूरे कम करने में मददगार
सिंघाड़े में पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है. यह फल आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) से बचाने में भी मदद करता है, जिससे आप पूरे दिन तरोताजा रहते हैं.
हड्डियों और बालों के लिए फायदेमंद
सिंघाड़े में कुछ ऐसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी हड्डियों को मज़बूत बनाते हैं. साथ ही, यह आपके बालों को भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने में बहुत सहायक होता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.