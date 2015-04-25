बिहार में भूकंप से 15 लोगों की मौत, CM नीतीश कुमार दिल्ली से पटना रवाना

पटना : बिहार के विभिन्न इलाकों में आज भूकंप से 15 लोगों की मौत हो गयी तथा कई के घायल होने की सूचना है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि दिल्ली गए हुए थे, भूकंप के मद्देनजर पटना लौट रहे हैं।
बिहार के विभिन्न जिलों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक भूकंप के कारण दरभंगा जिला में 2 लोगों के मरने तथा मुंगेर, समस्तीपुर और भागलपुर जिले में भूकंप के कारण 17 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। दरभंगा के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि भूकंप के कारण दीवार गिरने से बिरौल अनुमंडल के गौराबराम गांव में एक किशोर तथा सदर अनुमंडल के सोनकी गांव में एक महिला की मौत की सूचना है।
उन्होंने बताया कि दरभंगा शहरी इलाके में भूकंप के कारण दुकान की छत, मस्जिद की छत, अस्पताल के बेड से गिरने से तीन लोग तथा एक व्यक्ति भागने के क्रम में घायल हो गए। मुंगेर जिले में भूकंप के कारण 11 व्यक्ति घायल हो गए और दो कच्चा मकान धराशायी हो गया था तथा एक अखबार का भवन झुक गया है। मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि भूकंप के दौरान भागने के क्रम में 11 लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशनगंज जिला के सदर थाना अंतर्गत केसरापट्टी इलाके में एक ग्रामीण बैंक की शाखा के चौथे मंजिल की दीवार में भूकंप के कारण दरारें आ गयी।
दिल्ली में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक पी के ठाकुर से फोन पर स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक निर्देश दिए। पी के ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों के थाना स्तर के अधिकारियों को वायरलेस पर निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निकलें और भूकंप के कारण हुई क्षति के बारे में पता लगाएं। बिहार में आए भूकंप को लेकर मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता हुई है और वे बीच में अपनी यात्रा स्थगित कर दिल्ली से पटना वापस लौट रहे हैं।
केंद्रीय खाद्य एवं जनवितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर बिहार के बारे जानकारी मांगी है। अपने पिता की पुण्यतिथि पर खगड़िया जिला गए हुए पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें फोनकर बिहार के हालात के बारे में जानकारी मांगी है।
राजधानी पटना सहित प्रदेश के अन्य भागों में भूकंप के बार-बार झटके महसूस होने पर लोग अपने घरों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों से बाहर सड़कों पर निकल आए और कई स्थानों पर लोग दहशत में भागने के क्रम में गिरकर घायल भी हो गए।
राजधानी पटना शहर स्थित कुर्जी अस्पताल में बच्चों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक भूकंप के झटके महसूस होने पर कार्यक्रम में भाग ले रहे बच्चों सहित खुले स्थान की ओर भागे।
मौसम विभाग के वैज्ञानिक ए के सेन ने बताया कि अगले 48 घंटे के दौरान दरभंगा, अररिया, किशनगंज सहित नेपाल से सटे प्रदेश के अन्य इलाकों में भूकंप के और भी झटके महसूस होने की आशंका है जिसके बारे में राज्य सरकार को अलर्ट कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने आगे भी भूकंप के झटके आ सकने की आशंका के मद्देनजर प्रदेश वासियों से अपील की है कि जैसे ही इस तरह के झटके आए वे अपने-अपने घरों के बाहर आ जाएं। ऐसी स्थिति में घर से बाहर आ जाना सर्वोत्तम उपाय है क्योंकि भूकंप के कारण मकानों के गिरने से नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वैसे जिले जहां भूकंप के कारण अधिक क्षति की आशंका है वहां इससे संबंधित जानकारी मिलने पर राहत और बचाव कार्य चलाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पटना से रवाना की जा रही हैं।
व्यासजी ने बताया कि एनडीआरएफ की टीमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं गोपालगंज के लिए रवाना की जा रही हैं जबकि नेपाल की सीमा से सटे जिलों के लिए पूर्णिया, खगड़िया, सीतामढ़ी और मधुबनी में एसडीआरएफ की टीमें भेजी जा रही हैं। दक्षिण बिहार के गया जिला के लिए एसडीआरएफ की एक टीम भेजी जा रही है।