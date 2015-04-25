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बिहार में भूकंप से 15 लोगों की मौत, CM नीतीश कुमार दिल्ली से पटना रवाना

बिहार के विभिन्न इलाकों में आज भूकंप से 15 लोगों की मौत हो गयी तथा कई के घायल होने की सूचना है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि दिल्ली गए हुए थे, भूकंप के मद्देनजर पटना लौट रहे हैं।

Published: Apr 25, 2015, 03:45 PM IST|Updated: Apr 25, 2015, 03:45 PM IST
बिहार में भूकंप से 15 लोगों की मौत, CM नीतीश कुमार दिल्ली से पटना रवाना

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