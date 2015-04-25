बिहार में भूकंप से 15 लोगों की मौत, CM नीतीश कुमार दिल्ली से पटना रवाना

मौसम विभाग के वैज्ञानिक ए के सेन ने बताया कि अगले 48 घंटे के दौरान दरभंगा, अररिया, किशनगंज सहित नेपाल से सटे प्रदेश के अन्य इलाकों में भूकंप के और भी झटके महसूस होने की आशंका है जिसके बारे में राज्य सरकार को अलर्ट कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने आगे भी भूकंप के झटके आ सकने की आशंका के मद्देनजर प्रदेश वासियों से अपील की है कि जैसे ही इस तरह के झटके आए वे अपने-अपने घरों के बाहर आ जाएं। ऐसी स्थिति में घर से बाहर आ जाना सर्वोत्तम उपाय है क्योंकि भूकंप के कारण मकानों के गिरने से नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वैसे जिले जहां भूकंप के कारण अधिक क्षति की आशंका है वहां इससे संबंधित जानकारी मिलने पर राहत और बचाव कार्य चलाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पटना से रवाना की जा रही हैं।