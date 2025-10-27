सुबह-सुबह पत्थरचट्टा की पत्तियों को उबालकर इसका पानी पीने से क्या होता है?
Ritika
Oct 27, 2025
पत्थर चट्टा आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. इसकी पत्तियों को उबालकर पीने से कई बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है.
सुबह-सुबह पत्थरचट्टे की पत्तियों को उबालकर अगर आप पीते हैं, तो शरीर की कई दिक्कतों से आप दूर रह सकते हैं.
सुबह-सुबह पत्थरचट्टा की पत्तियों को उबालकर पीने से किडनी की पथरी को बाहर निकालने में मदद करती है.
पाचन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको इसकी पत्तियों को उबालकर पीना चाहिए.
पत्थरचट्टे की पत्तियों को उबालकर पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है.
सुबह खाली पेट पथरचट्टा की पत्तियों को उबालकर पीने से आपका शरीर डिटॉक्स होता है.
पेट में हो रही जलन से भी छुटकारा आपको मिल सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.