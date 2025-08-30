सुबह या शाम क्या है ड्राई फ्रूट खाने का सही समय?

Ritika
Aug 30, 2025

ड्राई फ्रूट हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं.

आपको बता दें ड्राई फ्रूट खाने का भी एक सही होता है, जिससे आपकी हेल्थ और ज्यादा बेहतर होती है.

सुबह खाली पेट आपको भीगे हुए ड्राई फ्रूट का सेवन कर लेना चाहिए.

सुबह के समय खाली पेट ड्राई फ्रूट का सेवन करने से का शरीर पूरा दिन एक्टिव रहता है.

आप चाहे तो ड्राई फ्रूट को नाश्ते के साथ या दूध के साथ भी खा सकते हैं.

हड्डियों को मजबूती देने के लिए भी सुबह के समय ड्राई फ्रूट खाना फायदेमंद माना जाता है.

पाचन में सुधार के लिए भी ये समय सबसे बेस्ट माना जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

