कहीं आप तो सर्दियों में गलत तरीके से नहीं खा रहे हैं सफेद तिल, जानें सही तरीका!
Ritika
Oct 31, 2025
सर्दियों में सफेद तिल सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं.
कुछ लोग सफेद तिल का सेवन गलत तरीके से कर लेते हैं, जिससे असर उल्टा होने लगता है.
आज आपको बताते हैं सफेद तिल खाने का क्या है सही तरीका.
सर्दियों में इसको पानी में भिगोकर कच्चा खा सकते हैं. आप चाहे तो शहद के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं.
सर्दियों में रोजाना सफेद तिल का सेवन करने से शरीर से आलस, थकान को कम कर सकते हैं.
एसिडिटी, कब्ज, अपच, गैस की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल सकता है.
बढ़ते वजन पर कंट्रोल में रखने के लिए आपको रोजाना सफेद तिल का सेवन करना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.