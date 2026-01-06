हुडी में लटके फीतें का क्या है राज? डोरी पर लगे छोटे मेटल की क्या है कहानी...
Reetika Singh
Jan 06, 2026
हुडी की डोरी पर लगे छोटे मेटल या प्लास्टिक के कैप को एगलेट कहते हैं.
इस एगलेट का मुख्य काम डोरी के रेशों और धागों को बिखरने या खुलने से बचाना है, जिससे डोरी खराब नहीं हो.
एगलेट डोरी को हुडी के छोटे छेदों में आसानी से पिरोने में मदद करती है, अगर एगलेट न रहे को धागे फंस सकते हैं.
हुडी के डोरी के सिरे को सख्त बनाता है, जिससे डोरी को खींचना, बांधना या एडजस्ट करने में आसानी होती है.
साथ ही हुडी की डोरी और एगलेट का मकसद हुड यानी टोपी को सिर पर कसकर फिट करने का है, जिससे ठंडी हवा अंदर न आ सके.
