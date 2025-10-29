अगर रोजाना बासी मुंह 2 छोटी हरी इलायची चबाएंगे तो क्या होगा?

इलायची सेहत के साथ-साथ खाने के स्वाद को दोगुना करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
अगर आप रोजाना बासी मुंह 2 छोटी हरी इलायची चबाते हैं,तो गजब के फायदे देखने को मिल सकते हैं.
मुंह की बदबू को दूर करके बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करेगी 2 छोटी हरी इलायची.
अगर आप बासी मुंह 2 छोटी हरी इलायची चबाते हैं, तो पाचन से जुड़ी दिक्कत दूर होगी.
सर्दी-खांसी की समस्या से भी छुटकारा दिलाएगा
तनाव को दूर करके नींद ना आने की समस्या को भी दूर करता है.
इलायची शरीर को डिटॉक्स करने का भी काम करती हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें