चेहरे पर रोजाना टमाटर को रगड़ने से क्या होगा?

Ritika
Feb 28, 2026

टमाटर आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

अगर आप रोजाना चेहरे पर टमाटर को रगड़ते हैं, तो आपको कई फायदे देखने को मिल जाएंगे.

स्किन में जमा गंदगी और तेल को साफ करने में ये मददगार होते हैं.

स्किन को सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं.

त्वचा पर झुर्रियां और फाइन लाइन्स की दिक्कतों को भी दूर करता है.

त्वचा में कसाव लाने के लिए भी आप टमाटर को लगा सकती हैं.

चेहरे को हमेशा फ्रेश करने के लिए ये मददगार साबित हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

